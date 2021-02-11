موقع تحويل شدات ببجي مجاناً لحسابك بطريقة أمنة وبخطوات بسيطة

موقع تحويل شدات ببجي مجاناً ، لقد تصدرت ببجي المكانة الأولي في الانتشار والاستخدام ونسبة التنزيلات الموجودة علي جوجل بلاي، يستطيع جميع مستخدمي اندرويد أو ios بتحميل هذه اللعبة علي الهاتف مجاناً، ولشعبية لعبة ببجي الهائلة، تسعي دائماً للحفاظ علي مكانتها الحالية، أو تزويدها ببعض الإضافات، التي تجذب انتباه الأشخاص الذين يقومون بتحميلها واستخدامها، اكمل المقال لكي تستفيد.

موقع تحويل شدات ببجي مجاناً

كثير من المواقع التي تدعي أنها قادرة علي تحويل الشدات لك أو إعطاءك شدات مجانية، لكنها مزيفة ومجهولة، لذلك نسعي دائماً لكي نقدم لك معلومات صحيحة وصادقة ومجربة سابقاً.

موقع mGamer

يعتبر هذا الموقع من افضل المواقع، التي قد تساعدك في الحصول علي شدات مجانية، عن طريق القيام ببعض المهام التي ستحصل من خلالها علي الشدات، عن طريق تجميع النقاط ثم قم بتحويلها إلي شدات لا نهائية، يمكنك استخدام الموقع أو تحميل البرنامج علي هاتفك، إليك خطوات لتحميل البرنامج علي الهاتف.

أولاً قم بتحميل برنامج mGamer من جوجل بلاي أو أي app store متاح علي هاتفك. بعد تحميل البرنامج علي هاتفك، قم بالموافقة علي شروط الخصوصية الموجودة داخل البرنامج. يمكنك تسجيل الدخول عن طريق أي حساب خاص بك، سواء فيسبوك أو جيميل وغيرهم. بعد قيامك بجميع الخطوات السابقة، الآن انت قادر علي استخدام هذا البرنامج.

الخطوات

طرق الحصول علي شدات من البرنامج

عن طريقة مشاهدتك للإعلانات: الموجودة داخل البرنامج، وهذه الإعلانات عبارة عن فيديوهات، يكون مدتها لا تزيد عن 10 ثانية، بعد أن تقوم بمشاهدتها سوف تحصل علي النقاط التي ستساعدك في الحصول علي الشدات.

الموجودة داخل البرنامج، وهذه الإعلانات عبارة عن فيديوهات، يكون مدتها لا تزيد عن 10 ثانية، بعد أن تقوم بمشاهدتها سوف تحصل علي النقاط التي ستساعدك في الحصول علي الشدات. عن طريق لعب الألعاب: يوجد مجموعة من الألعاب الموجودة داخل البرنامج، التي يمكن لعبها وبعدها سوف تحصل علي بعض الغيمات وبعد تجميع الغيمات يمكنك تحويلها إلي شدات، فقط اضغط علي “لعب الألعاب”.

يوجد مجموعة من الألعاب الموجودة داخل البرنامج، التي يمكن لعبها وبعدها سوف تحصل علي بعض الغيمات وبعد تجميع الغيمات يمكنك تحويلها إلي شدات، فقط اضغط علي “لعب الألعاب”. عن طريق تحميل بعض التطبيقات: يمكنك تحميل تطبيقات من خلال هذا البرنامج، وهذا سيجعلك تجمع بعض النقاط، ثم قم بتحويلها إلي شدات.

يمكنك تحميل تطبيقات من خلال هذا البرنامج، وهذا سيجعلك تجمع بعض النقاط، ثم قم بتحويلها إلي شدات. عن طريق ملئ الاستبيانات: عندما تقم بمليء بعض الاستبيانات الموجودة في البرنامج، ستحصل علي نقاط إضافية.

عندما تقم بمليء بعض الاستبيانات الموجودة في البرنامج، ستحصل علي نقاط إضافية. هناك طرق أخري يمكنك القيام بها من خلال هذا البرنامج لكي تحصل علي نقاط وتقم تحويلها إلى شدات في لعبة ببجي، ولكي تتعرف علي طرق أخري و برامج أو مواقع أخري قم بالضغط هنا و علي أي لينك موجود داخل المقال.