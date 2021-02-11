رابط منصة مدرستي التعليمية 1442 schools.madrasati.sa للتعلم من المنزل وخطوات تسجيل الدخول

رابط منصة مدرستي التعليمية لمتابعة التعليم عن بعد للفصل الدراسي الثاني لطلاب وطالبات المملكة العربية السعودية، والذي يزداد البحث عنه في هذه الأيام من قبل الطلاب وأولياء الأمور، من أجل التعرف على سجل المتابعة مع المعلم، من خلال وزارة التربية والتعليم في المملكة، حيث أنها خدمة تعليمية جديدة من نوعها تمكن الطلاب من التعرف على مستوى الطلاب والطالبات للمراحل الدراسية المتنوعة، عن طريق كشف المتابعة والتتبع للطالب، ويعد سجل متابعة الطلاب من أحدى الخدمات الإلكترونية التي تقوم الوزارة بتقديمها لأولياء الأمور لكي يكونوا على دراية كاملة بمستوى الطالب، وتمكنهم من التفاعل الكبير مع هيئة التدريس.

رابط منصة مدرستي التعليمية

عن طريق الدخول لمنصة مدرستي التعليمية يستطيع جميع الطلاب والطالبات في المملكة العربية السعودية من تسجيل الدخول بها، من أجل المتابعة المستمرة للمناهج التي أقرتها الوزارة عليه من خلال الفصول الافتراضية التي تتم عن طريق المنصة لتكملة الدراسة بدلً من ذهاب الطالب للمدرسة، والجدير بالذكر أن الطلاب تمكنوا من أداء مناهج الفصل الدراسي الأول للتعليم عن بعد عن طريق التقنيات التعليمة التكنولوجية الحديثة، وعلى أن تهيئ له بيئة جديدة بها كل ما يرغب في إداخاره من معلومات، لكي يستمتع في النهاية بطعم النجاح، والمنصة تضم كلاً من الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات وكافة العاملين في وزارة التربية والتعليم.

يقوم الطالب بالدخول للمنصة مدرستي من ثم يجب على الطالب النقر على مايكروسوفت من أجل تسجيل الدخول. سوف تنتقل لحساب مايكروسوفت ويضاف اسم الطالب التي حصلت عليه من خلال توكلنا. دون الحاجة لكلمة السر. يتم النقر على التسيل من أجل التجول داخل المنصة.

كيفية الحصول على خدمات المنصة التعليمية