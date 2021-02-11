الأمن الروسي يعلن اعتقال شخص في نوريلسك متواطئ مع ”داعش”

أعلنت هيئة الأمن الفدرالية الروسية عن اعتقال شخص بتهمة التواطؤ مع تنظيم "داعش" في مدينة نوريلسك بإقليم كراسنويارسك في منطقة سيبيريا.
وذكرت إدارة هيئة الأمن في الإقليم اليوم الخميس، أن هذا الشخص خضع لأفكار "الإسلام الراديكالي" وعمل على تجنيد الناس لتقديم دعم طبي ومساعدة أخرى إلى المسلحين.
وأكدت الهيئة أن عناصرها صادروا في مقر إقامة الموقوف أجهزة اتصال إلكترونية ووسائط إلكترونية ومواد متطرفة وعلم "داعش".
وتم رفع دعوى جنائية بحق الشخص بتهمة المساعدة في ممارسة الأنشطة الإرهابية.
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