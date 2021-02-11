روسيا ترحب بموقف أمريكا حول عدم ربط مستقبل مفاوضات الحد من التسلح بمشاركة الصين

رحبت روسيا بموقف الولايات المتحدة الحالي حيال عدم الربط بين مستقبل اتفاقية الحد من التسلح، بمشاركة الصين في عملية التفاوض.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف -في تصريح صحفي نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية اليوم الخميس- إن بلاده ترحب بموقف واشنطن الحالي المتمثل في عدم وجود أي رابط بين مستقبل الحد من الأسلحة بمشاركة الصين في عملية التفاوض بعد وصول إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأضاف: "فيما يتعلق بقضية الصينيين، تطرق وزير الخارجية الأمريكي آنتوني بلينكين خلال خطاباته الأولى إلى ذكر الصين في سياق الحد من التسلح، لكننا لم نر أي محاولات من جانب الولايات المتحدة لربط مستقبل المفاوضات بشكل صارم في هذا المجال بمشاركة الصين في الحوار أو العمليات المتعددة الأطراف التي أعقبت تسلم الإدارة الأمريكية الجديدة زمام الأمور، ونرحب بهذا الواقع والحقيقة".

وأوضح ريابكوف أن موقف روسيا بشأن الحاجة إلى التحرك نحو صيغ متعددة الأطراف في الحد من التسلح، ثابت لم يتغير، ولكن لكل دولة الحق في اتخاذ قراراتها بشأن المشاركة في مفاوضات واتفاقيات معينة.

وتابع "بالنسبة لنا، سيكون من أولوياتنا ضم بريطانيا العظمى وفرنسا قبل كل شيء، لأنهما أقرب حلفاء للولايات المتحدة يمتلكان قدرات نووية، وهو ما لا يمكننا تجاهله".

وشدد الدبلوماسي الروسي على أنه "إذا كانت الولايات المتحدة مهتمة بمشاركة الصين في المفاوضات، فعليها أن تحافظ على الحوار حول هذه القضية مع بكين".

واختتم تصريحاته بالقول: "في ظل غياب تفاهم مشترك بين موسكو وواشنطن على ألا تكون المفاوضات المستقبلية ثنائية، نوصي الأمريكيين بعدم الإسهاب في هذا الأمر، بل مواصلة التحرك على مسار مختبر لإيجاد حلول ممكنة تمامًا في شكل ثنائي".