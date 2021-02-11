رئيس بيلاروس بعد نوبة سعال: كورونا عاد إليّ على الأرجح

رجح الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو إصابته مجددا بفيروس كورونا المستجد، بعد سعاله الحاد خلال إلقائه كلمة دون كمامة أثناء فعالية شعبية.

واضطر لوكاشينكو، بعد تحدثه دون توقف خلال أكثر من ساعتين، إلى تعليق كلمته أمام جمعية عموم الشعب البيلاروسي، بسبب نوبة السعال، وقال: "أنا آسف.. يبدو أن هذه العدوى عادت إلي مجددا"، وذلك وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.

ورأى معظم الحاضرين في هذا التصريح تعليقا ساخرا، فيما أوضح لوكاشينكو أنه يعاني من السعال لليوم الثالث على التوالي.

وسبق أن أعلن لوكاشينكو أواخر يوليو الماضي، قبيل الانتخابات الرئاسية، أن الفحوصات الطبية اكتشفت إصابته سابقا بفيروس كورونا دون ظهور أي أعراض.

وتنتمي بيلاروس إلى مجموعة الدول التي امتنعت حكوماتها عن فرض قيود مشددة لمنع تفشي كورونا، وقلل لوكاشينكو مرارا من خطورة الجائحة.