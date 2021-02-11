جانتس يطالب نتنياهو بعقد مجلس الوزراء بشأن كورونا

طالب وزير الجيش بيني جانتس رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعقد مجلس الوزراء بشأن كورونا اليوم، الخميس، للموافقة على تفعيل العلامة الخضراء فيما يتعلق بعودة الحياة إلى الروتين في المناطق الخضراء.
وذكرت القناة 7 العبرية أن مكتب جانتس اتصل بمكتب نتنياهو بشأن الاجتماع.
وكان تم الاتفاق على تفعيل خطة الشارة الخضراء اعتبارا من الأسبوع المقبل، كما تم الاتفاق عليه خلال جلسة الكابينيت التي عقدت في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وقال جانتس: "حتى الآن وبدون سبب واضح امتنع نتنياهو عن عقد جلسة الاجتماع كما هو مقرر".
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