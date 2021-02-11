الجامعة العربية تبحث نتائج الحوار الوطني والاجتماع الطارئ بالقاهرة

استقبل الدكتور سعيد أبو علي الأمين العام المُساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المُحتلة بجامعة الدول العربية، في مقر الأمانة العامة ظهر اليوم السفيرة ماتيا بريفولشيك، سفيرة جمهورية سلوفينيا لدى القاهرة، وأندريا ناركاس، وزير مفوّض نائب رئيس بعثة سلوفينيا.

وجرى خلال اللقاء استعراض قرارات الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية الذي انعقد قبل يومين بشأن القضية الفلسطينية وتأكيد مركزية القضية الفلسطينية للأمة العربية، وأُسس وثوابت الموقف العربي الداعم لنضال الشعب الفلسطيني وفي استرجاع حقوقه الوطنية الثابتة والمشروعة وعلى رأسها حقه في تقرير المصير والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة كاملة السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومُبادرة السلام العربيةالتي أُقرّت عام 2002 بكامل عناصرها ومبدأ الأرض مُقابل السلام، والتمسّك بالسلام كخيار استراتيجي عربي، ورفض المجلس لكافة الانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) أو أية مشاريع أو خطوات إسرائيلية أُحادية الجانب تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني ومبادئ القانون الدولي، وحث كل الأطراف الدولية بما فيها الأمم المُـتحدة والرباعية الدولية على اتخاذ خطوات عملية من أجل إطلاق مُفاوضات ذات مصداقية تُعالج جميع قضايا الحل النهائي بما يُفضي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المُحتلة عام 1967.

كما تناول اللقاء مُناقشة المُستجدات المُتعلقة بالتحضيرات الجارية لإجراء الانتخابات الفلسطينيةعلى ضوء اتفاق الفصائل الفلسطينية الأخير برعاية مصرية لإجراء الانتخابات وتجديد الشرعية وإنهاء الانقسام بدعم عربي كامل وترحيب دولي واسع، وأهمية مواصلة الدعم لإنجاح إجراء هذه الانتخابات في كافة أرجاء دولة فلسطين المُحتلة بما فيها القدس.