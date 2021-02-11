نشرة أخبار العالم.. توقيف عشرات الأشخاص من مواقع حساسة في السعودية.. وطوارئ أمنية في السودان بعد مواجهات مع أنصار النظام السابق

شهدت الساحة الإقليمية والدولية خلال الساعات الأخيرة، العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الدولي، وحرص موقع "دوت الخليج" على متابعتها على مدار الساعة، ونرصد أبرزها فيما يلي:

توقّع المركز الوطني للأرصاد السعودية، أن تشهد بعض مناطق المملكة هطول أمطار رعدية وتشكل سحبا رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط للرياح السطحية ورؤية متدنية خلال الساعات المقبلة.

أفادت صحيفة "ذا جويش كرونيكل" الصادرة في لندن، بأنه تم اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده، بواسطة سلاح أوتوماتيكي ثقيل، تم تهريبه مفككا إلى إيران، عن طريق الموساد، على عدة شهور.

وصف ديفيد شنكر، مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق لشئون الشرق الأوسط وصديق الناشط اللبناني المقتول لقمان سليم، وصفه بصاحب الشخصية الرائعة، والشجاع واللبناني الصرف.



انتشرت الشرطة السودانية في شوارع العاصمة الخرطوم، بعد إحباط مخطط لأنصار نظام الرئيس المعزول عمر البشير لإحراق الميناء الرئيسي بالعاصمة.

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية عبر موقعها الإلكتروني أنها باشرت 490 جولة رقابية خلال شهر جمادى الآخرة ١٤٤٢هـ، والتحقيق مع 411 متهم في قضايا جنائية وإدارية.

حذرت منظمة الصحة العالمية دول القارة الأوروبية من الشعور "بأمان زائف" في حالة تراجع أعداد الإصابات بفيروس كورونا أو توافر كميات كبيرة من اللقاحات المضادة.

قالت وزارة الصحة السعودية إن فيروس كورونا المستجد يظل فعالًا على الأسطح (مثل السيارة وغيرها) لمدة تتراوح ما بين عدة ساعات إلى ثلاثة أيام، ما لم يتم تنظيف هذه الأسطح.

طالب سفير إسرائيل في الأمم المتحدة، داني دانون، الرئيس الأمريكي جو بايدن، بالاتصال برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.