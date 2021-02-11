بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الخميس، رسالة خطية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، تضمنت الرسالة التأكيد على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وحرص المملكة على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين البلدين على مختلف الأصعدة.
كما أكد الملك سلمان في رسالته، مواصلة مسيرة العمل المشترك والتنسيق المكثف مع مصر إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية.
جاء ذلك خلال استقبال الملك سلمان، اليوم الخميس، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعيد في القاهرة، وذلك بحضور رئيس المخابرات العامة عباس كامل وسفير المملكة في القاهرة أسامة بن أحمد نقلي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رسالة خطية من العاهل السعودي للرئيس السيسي.. وهذا فحواها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.