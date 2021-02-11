بسبب الطفرة الإفريقية.. إسرائيل تستعد لتفشي أكبر لـ كورونا

قدر مسؤولو وزارة الصحة الإسرائيلية أن السبب الرئيسي في ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا في الوسط العربي هو انتشار للطفرة جنوب إفريقية. وذكر المسؤولين وفق صحيفة "معاريف" العبرية، أنه في هذه الأيام يتم إجراء العديد من الاختبارات لرسم خرائط للطفرات من أجل فهم ما إذا كان هذا هو السبب بالفعل.

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