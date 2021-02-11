أصدرت المديرية العامة للأوقاف الإسلامية في لبنان قرارًا إستثنائيًا بفتح المساجد ظهر غدا الجمعة لإقامة صلاة الجمعة فقط.
ووجهت المديرية العامة للأوقاف الإسلامية اللبنانية في بيان لها اليوم نداء عاجلا لجميع المصلين الى الالتزام بالضوابط والشروط الصحية المعتمدة.
وأشارت الي الضوابط والشروط الصحية الواجب التقيد بها لأداء الصلاة أن يكون الوضوء في المنزل، واعتماد فحص الحرارة قبل دخول المسجد بعد التعقيم ووضع الكمامات والقفازات وإحضار سجادة صلاة خاصة بكل فرد، واعتماد التباعد بين المصلين.
وشدد على مديري الأوقاف في ربوع الدولة اللبنانية ضرورة أخذ الإجراءات المطلوبة وترك تقدير الموقف للدائرة في بعض القرى التي تفشى فيها وباء كورونا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لبنان تعود تدريجيا.. فتح المساجد غدا لصلاة الجمعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.