موسيماني يعلن تشكيل الأهلي ضد بالميراس في بطولة كأس العالم للأندية

يرتقب جمهور ومشجعي النادي الأهلي في مصر وجميع أنحاء دول العالم المباراة المرتقبة بين الفريقين والتي سوف يخوضها النادي الأهلي ضد فريق بالميراس لمنافسة على لقب المركز الثالث من بطولة كأس العالم للأندية، حيث سيحصل الفائز في تلك المباراة على الميدالية البرونزية، وقد استقر المدير الفني للنادي الأهلي بيتسو موسيماني على التشكيل النهائي للنادي الأهلي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كاس العالم للأندية.

تشكيل الأهلي ضد بالميراس في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس العالم للأندية:-

ستقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس العالم للاندية في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة السادسة مساءً بتوقيت جده، وقد أعلن المدير الفني للنادي الأهلي بيتسو موسيماني عن تشكيل النادي الأهلي في تلك المباراة المرتقبة والتي سوف تكون أصعب من المباراة السابقة التي خاضها النادي الأهلي ضد فريق بايرن ميونيخ وانتهت بفوز نادي بايرن ميونيخ على النادي الأهلي بهدفين مقابل لاشىء، وتكمن صعوبة مباراة اليوم بين النادي الأهلي المصري وفريق بالميراس البرازيلي في أن كلاً من الفريقين يطمح في الحصول على المركز الثالث في ترتيب الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية، وأيضاً الحصول على الميدالية البرونزية.

والتشكيل الذي سيخوض به النادي الأهلي المباراة المرتقبة مع فريق بالميراس البرازيلي سيكون كالتالي:-

محمد الشناوي في حراسة المرمي، ايمن أشرف، بدر بانون، محمد هاني، على معلول، أكرم توفيق، حمدي فتحي وعمرو السولية، وطاهر محمد طاهر، ومحمد مجدي أفشة، ووالتر بواليا.

أما عن احتياطي النادي الأهلي في مباراته ضد بالميراس سيكون كالتالي:-

على لطفي، مصطفي شوبير، جونيور أجايي، واليو ديانج، أحمد رمضان، بيكهام، ياسر إبراهيم، صلاح محسن، سعد سمير، مروان محسن، محمد شريف.

القنوات المجانية الناقلة للقاء الأهلي وبالميراس البرازيلي:-

ستقوم مباراة بين سبورت المفتوحة بنقل المباراة على الهواء مباشرة، كما ستقوم قناة الكأس الرياضية المفتوحة بنقل المباراة بتردد 11919 على النايل سات مع استديو تحليلي لنقل المباراة.