الاستعلام عن حادث مروري وطريقة الحصول على تقارير الحوادث المرورية السعودية

الاستعلام عن حادث مروري تزاد داخل المملكة العربية السعودية حوادث السيارات بصورة كبيرة وذلك نظرًا للسرعات العالية التي يقود بها الأفراد مما قد يلحق بهم وبسياراتهم الضرر، ويلجأ أصحاب السيارات للبحث عن الاستعلام عن تقرير حادث والذي من خلاله يتم استخراج تقرير رسمي لتقديمه لشركة التأمين للحصول على التأمين المستحق لصاحب السيارة أو المتضرر ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف طريقة الاستعلام عن حادث مروري كما سبق وتعرفنا على طرق الاستعلام عن المخالفات المرورية.

الاستعلام عن حادث مروري

يحتاج العديد من الأفراد من داخل المملكة إلى الاستعلام عن حادث مروري ولذلك لمعرفة من المتحمل للمسئولية والتكاليف الناتجة عن حادث المرور وبالتالي يمكن التوجه إلى شركة التأمين المختصة لمطالبتها بالتعويض المناسب والذي يرونه لإصلاح ما تم إتلافه من السيارات أو استبدالها تمامًا في بعض الأحيان.

طريقة الاستعلام عن حادث مروري

هناك العديد من الشركات التي يتم من خلالها إصدار تقرير مفصل عن الحادث داخل المملكة العربية السعودية ومن أهم هذه الشركات شركة نجم، وشركة تقدير وفيما يلي سوف نتعرف على طريقة الاستعلام عن تقرير الحادث من خلال كل شركة.

شركة نجم لتقدير الحوادث

تقوم شركة نجم بمجرد التواصل معها بالتوجه مباشرة لمقر الحادث ورفع الاحداثيات الخاصة به ومن ثم كتابة تقرير كامل ومفصل موضح به المسئولية الفعلية على كلا الطرفين ومن ثم يتم إرسال نسخه من التقرير إلى شركة التأمين الخاصة بالمسئول عن الحادث ويمكن للأفراد الاستعلام عن حالة التقرير من خلال الخطوات التالية:

يتم الدخول إلى الموقع الرسمي لنجم.

يتم كتابة رقم الحادث.

يتم كتابة رقم الجوال المسجل في التقرير مسبقًا.

يطلب الموقع إدخال رمز التحقق البشري ومن ثم يتم الضغط على كلمة إرسال.

يظهر بعد ذلك التقرير الكامل عن الحادث.

شركة تقدير الاستعلام عن تقدير حادث

هي إحدى أهم الشركات المتخصصة في مجال تقدير حوادث السيارات والتي تعمل وفق معايير وقواعد منظمة، ومن خلال شبكة إلكترونية متكاملة تربط الشركة كل الجهات المتعلقة بالحادث وترسل إليها التقرير الرسمي المعتمد والصادر من خلالها، ويمكن الاستعلام عن تقرير الشركة من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لشركة تقدير.

اختيار الاستعلام عن تقرير تقدير من خلال الخدمات الإلكترونية.

كتابة رقم حالة التقدير وكذلك رقم الجوال المسجل.

يتم الضغط بعد ذلك على كلمة التحقق لتظهر للعميل كل المعلومات ويمكن بعدها تحميل التقرير وطباعته.