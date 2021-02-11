السعودية تعلن عن أسعار البنزين الجديدة لشهر فبراير2021 وفقاً للتحديثات شركة ارامكو

السعودية أسعار البنزين الجديدة لشهر فبراير2021، ينتشر البحث عن أسعار البنزين لشهر فبراير2021 في المملكة العربية السعودية، حيث يتم تحديدها من قبل شركة ارامكو كل شهر في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، كم أن الشركة تحدد أسعار كافة المنتجات والمشتقات البترولية، ويتم تحديد الأسعار علة عدة عوامل مختلفة، ومنها سعر برميل النفط في البورصة العالمية، وأيضاً بناء على العرض والطلب للنفط السعودي والمشتقات البترولية.

السعودية أسعار البنزين الجديدة لشهر فبراير 2021

أعلنت شركة ارامكو عن أسعار البنزين في السعودية لشهر فبراير، فأن سعر البترول يتغير كل شهر، ويرجع أرتفاع أو أنخفاض سعرة على حسب سعر النفط العالمي، قد أرتفع سعر النفط هذا الشهر ما أدي إلي أرتفاع سعر البنزين في المملكة العربية السعودية لشهر فبراير2021، مما أدي إلي الارتفاع في جميع النواحي الاقتصادية للدولة، من الكهرباء، والمياه، والملابس، والسلع الغذائية، ووسائل الموصلات العامة.

سعر لتر بنزين 91: بلع 1.62 ريال سعودي.

سعر لتر بنزين 95: بلع 1.75 ريال سعودي.

سعر لتر الكيروسين: بلغ 0.70 ريال سعودي.

سعر لتر الديزل: بلغ 0.52 ريال سعودي.

سعر لتر البنزين 92 1.81 ريال سعودي سعر لتر البنزين 92 1.94 ريال سعودي سعر لتر الديزل 0.52 ريال سعودي سعر لتر الكيروسين 0.70 ريال سعودي سعر لتر البترول المسال 0.75 ريال سعودي

بينما كانت أسعار البنزين في شهر يناير هيأخر تحديث لأسعار البنزين الجديدة لشهر فبراير2021أسعار النفط اليوم بالسعودية

قد سجلت أسعار النقط اليوم في السعودية61.12 دولار للبرميل، لخام القياس العالمي خفضا بمقدار 35 سنتا، وشاهد أسعار النفط اليوم تراجع عما شاهدة في الآونة الأخيرة بالرغم من المكاسب القوية التي تم تحقيقها في هذه الفترة، جراء بعض التوقعات لتعافي وأن قوة السوق قد تغزي منتجين مثل السعودية لتقليل خفض الإنتاج.