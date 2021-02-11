طريقة شحن شدات ببجي لـ الموسم 17 مجانًا

من طرق شحن شدات ببجي الموسم 17 مجانًا عبر موقع free2uc.xyz المعتمد من شركة ببجي العالمية لكافة اللاعبين في العالم وبالأخص للاعبين من دول الخليج العربي، وتعتمد فكرة الموقع على منح اللاعبين هدايا بقيمة 1800 شدة يتم إرسالها للاعب على حسابه في ببجي لذلك هو من أكثر مواقع الشحن شهرة واستخدام.

شحن ببجي الموسم 17 مجانا

يحق لكل لاعب طلب الهدية مرة واحدة فقط وذلك من خلال مجموعة من الخطوات البسيطة سوف نشرحها بالسطور المقبلة خطوة خطوة، حيث أن السيزون 17 يحمل الكثير من الإضافات الجديدة والمهمات الرائعة للاعبين ولكن لا يستطيع اللاعبين بسبب عدم توافر الشدات من فتح الاشتراك في الموسم 17 ولذلك من خلال موقع free2uc.xyz بإمكانك الحصول على شدات ببجي المجانية وبجانب شحن اشتراك رويال باس السيزون 17 كهدية يتم إرسالها للاعبين من خلال الموقع على حسابك في ببجي بالخطوات التالية:

قم بالولوج إلى موقع free2uc.xyz

عند الفتح مباشرة تظهر لك الصفحة الرئيسية لتحصل على الشدات المجانية.

تجد خيار إدخال ID الخاص بك في لعبة ببجي

حدد نظام التشغيل سواء الآيفون أو الأندرويد

ستجد أمامك خيارًا لتحديد كمية الشدات حدد 1800لـ 15000

ثم النقر على أيقونة الحصول على الشدات مجانا

انتظر لثوان حتى يقوم الموقع بتحضير وتجهيز الهدية

بعد الانتهاء تجد أمامك 1800 هدية لك من ثم قم بالنقر على verify now

تظهر أمامك صفحة للتحقق من كونك بشر ولست ريبوت

اكمل العرض وبعد إكمالك للعرض سوف يتم إرسال الهدية لك مباشرة على حسابك.

قم بتشغيل لعبة ببجي لتجد 1800 شدة جديدة مجانية ظاهرة في حسابك.

خطوات شحن شدات ببجيتحديث ببجي الجديد الموسم 17

نذكر أنه قتم غلق الموسم 16 أوائل 2020 وقد حمل الموسم الجديد 17 الذي انطلق في منتصف يناير الكثير من الهدايا والمفاجآت للاعبين ترقت فيه اللعبة لآفاق جديدة وسوف يستمر لمدة شهرين حمل الموسم 17 الكثير من الهدايا الجديدة مثل الأزياء والأسلحة المتطورة والجلود وعناصر الموضة ومن أهم مميزات الموسم الجديد التالي:

بدء لعبة League Of Legends من خلال إضافة طور خاص للخريطة الأساسية إيرانجل.

إضافة سلاح Famas الجديد على خريطة ليفيك الثلجية

تحسينات الضرر في سلاح القناص Kar98 وسلاح M24

تعديل في منظار التقريب Scope

تحسين على منظومة الحماية الرقمية لاكتشاف برامج الغش

تحسين لوضعية الهبوط من الطائرة عبر المظلة

تحسين للاقتحامات السريعة

تحسين لأصحاب الهواتف لإيقاف استنذاف البطارية