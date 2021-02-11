عاجل ليفربول يحدد مصير محمد صلاح بعد تردد اسمه بالرحيل

شهدت إحدى مواقع التواصل الاجتماعي تزايد في البحث حول هاشتاج لاعب الكرة “محمد صلاح”، فقد أوضحت عدداً من الصحف في يوم الأربعاء عن مصير محمد صلاح لاعب كرة القدم نجم ليفربول خلال الفترة القادمة، حيث ترددت بعض الأخبار حول اهتمام فريق ريال مدريد الأسباني في محاولة من أجل ضم اللاعب محمد صلاح إلى أعمدة فريق ريال مدريد في حالة رغبته في ترك أو مغادرة ليفربول، وبمجرد انتقاله إلى فريق ريال مدريد سوف يتم نشر ذلك الخبر في كافة الأخبار، ومن الممكن أن يكون هناك من لهم أراء أخرى مثل إدارة ليفربول ومدربه والجماهير والصحف الإنجليزية، ومن الجدير بالذكر أنه حتى هذا الوقت لم يتم إصدار قرار رسمي لانتقال محمد صلاح ومغادرته ليفربول.

محمد صلاح لن يرحل :

أشارت العديد من الصحف الإنجليزية أهم الأخبار الرياضية التي كان عنوانها بقاء محمد صلاح، فقد أوضحت هذه الصحف أن ليفربول لا يرغب في التفريط في اللاعب المصري “محمد صلاح”، ولفتت الأضواء حول بقاءه مع الريدز خلال الموسم المقبل باعتباره عنصراً مهما من العناصر الأساسية للفريق، وأكدت الصحف الإنجليزية على أن ليفربول يعلم باحتمالية قدوم عرض لصلاح لكن النادي الإنجليزي سيفعل كل ما بوسعه، وذلك من أجل الإبقاء على اللاعب موصلاح المحبوب للشعب الإنجليزي، والذي امتاز في الفترة الأخيرة بدوره الكبير في تحقيق البطولات وإحراز الأهداف للفريق ليفربول بمهارته وحبه للفريق.

كلوب حدد بديل محمد صلاح :

ومن الجدير بالذكر أن مدرب ليفربول “يوجن كلوب” قد ذكر من خلال إحدى التقارير الصحفية الإنجليزية أنه في حالة التعاقد الجديد، يفكر في أن يتم التعاقد مع اللاعب الفرنسي “كيليان مبابي جناح باريس سان جرمان الفرنسي وهذا باعتباره سوف يكون خليفة للاعب محمد صلاح في الريدز، وهذا التعاقد سوف يتم في حالة أن اللاعب محمد صلاح قرر الانضمام إلى فريق صفوف ريال مدريد، علماً بأن اللاعب “محمد صلاح” قام بالانضمام لصفوف ليفربول الإنجليزي عام 2017، قادماً من نادي روما الإيطالي وحقق مع الريدز 4 بطولات وهم الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

كلوب غاضب من إدارة ليفربول بسبب فشل إدارة ليفربول من الانتقالات الشتوية والتعاقدات وكوليبالي:

فقد قام بالتصريح لبعض الصحف الإنجليزية أن فريق ليفربول يعاني بشكل عام على خط الدفاع بعد إصابة أهم لاعبي الفريق في خط الدفاع “فيرجيل”، وذلك بهدف تعزيز دفاع فريق ليفربول وهذا لكي يعوض غياب الهولندي فيرجيل فان دايك الطويلة، وذلك نتيجة إصابته بقطع في الرباط الصليبي في المباراة الأخيرة، بالإضافة إلى جو جوميز وجويل ماتيب وأكملت الصحف أنه بالرغم من رغبة يورجن كلوب في التعاقد مع كاليدو كوليبالي ولا أحد سواه إلا أن إدارة ليفربول رفضت التعاقد مع الدولي السنغالي بمبلغ 100 مليون أسترليني المبلغ الذي طلبه نابولي، وبدلا من ذلك قام النادي بالتعاقد مع الثنائي أوزان كاباك وبن ديفيز بمبلغ أكثر تواضعاً مما أثار غضب المدرب الألماني.