حليف الرئيس.. هل يضغط زعيم الجمهوريين بـ الشيوخ الأمريكي لتبرئة ترامب

كشف موقع "هيل" الأمريكي، أن زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ الأمريكي، ميتش ماكونيل، لا يضغط على زملائه الجمهوريين لتبرئة الرئيس السابق دونالد ترامب في محاكمة العزل.

وحسب الموقع الأمريكي، ناقش أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري، آراءهم الفردية بشأن المحاكمة خلف أبواب مغلقة هذا الأسبوع، بما في ذلك اجتماعات الغداء، لكن ماكونيل اقتصر ملاحظاته على الخطوات الإجرائية والجدول الزمني.

وقال السيناتور الجمهوري كيفن كريمر: "لم يتحدث إلينا عن ذلك مطلقًا.. ميتش هو تكتيكي جيد جدا.. لكنه أيضا محترم جدا أن كل عضو في مجلس الشيوخ جاء إلى هنا بمفرده".

فيما أكد السيناتور الجمهوري عن ولاية أوهايو، روب بورتمان وهو مستشار لمكونيل، أنه لا يتلقى أي ضغط من القيادة.

وأضاف بورتمان: "لا أعتقد أنني تلقيت أي إرشادات.. لقد وقف الزملاء وأعربوا عن آرائهم، لكنهم لا يمثلون رأي الزعيم"، لافتًا إلى أن هذا تصويت للضمير.

ورفض ماكونيل الرد على أسئلة بشأن ما إذا كان منفتحًا على إدانة ترامب، الذي كان متحالفًا معه بشكل وثيق خلال فترة رئاسته في البيت الأبيض.

ووصف زعيم الحزب الجمهوري نفسه بأنه متردد، وقال للصحفيين خلال مؤتمر صحفي عقد مؤخرا إنه ينتظر سماع الحجج في المحاكمة.

وانطلقت أمس، الجلسة الثانية من محاكمة الرئيس السابق، دونالد ترامب، في مجلس الشيوخ الأمريكي.

وبحسب شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، فإن مديري المحاكمة يتطلعون لإقناع أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين بأن ترامب كان مسؤولًا عن أعمال الشغب الدموية التي وقعت في مبنى الكونجرس في 6 يناير الماضي.

ويواجه ترامب اتهامات من قبل الديمقراطيين بالتحريض على العصيان والتحريض على أعمال العنف التي استهدفت الكونجرس، حيث يسعى الحزب الديمقراطي لحرمان ترامب من الترشح للانتخابات المقبلة عام 2024.