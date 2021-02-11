وزير الدفاع التركي: أنقرة مستعدة لتبادل المعرفة العسكرية مع العراق

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار يوم الخميس إن أنقرة مستعدة لتعزيز القدرات العسكرية للعراق من خلال تبادل المعرفة والخبرة كعضو في الناتو.

وخلال خطابه في محافظة كارس شمال شرق البلاد ، حيث تجري مناورات عسكرية تركية أذربيجانية مشتركة ، تفاخر الوزير أيضًا بأنه منذ عام 2016 ، أحبطت العمليات التركية الحدودية إنشاء ممر من قبل الجماعات الإرهابية في شمال سوريا.