أعلنت وزارة الصحة الاردنية عن تسجيل 1807 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية، حيث أعتلت العاصمة الاردنية عمان وحدها قمة هرم الإصابات ب 1176 إصابة.
وأوضحت الصحة الاردنية في بيان اليوم ان إجمالي الإصابات في المملكة منذ بداية الجائحة وحتي الان ارتفع الي 341,984 حالة فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليًّا 13493 حالة.
كما ارتفع إجمالي وفيات كورونا في المملكة الي 4421 حالة بعد تسجيل 10 حالات بحسب بيان الصحة الاردنية.
فيما تمّ إجراء 27,660 فحصًا مخبريًّا، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات 4,134,849 فحصًا وفق وزارة الصحة الاردنية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خلال 24 ساعة.. الأردن تسجل أكثر من 1800 إصابة بـ كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.