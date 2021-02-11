حفتر يلتقي رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد محمد المنفي

أفادت صحيفة الرياض السعودية في نبأ عاجل بأن قائد الجيش الليبي ‏خليفة حفتر يستقبل بمقره في ‎الرجمة رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي.

ويتباحث الطرفان دعم المجلس وحكومة الوحدة الوطنية لتوحيد المؤسسات والوصول بالبلاد إلى الانتخابات المنتظرة في 24 ديسمبر القادم.

وكان المنفي في تغريدة على حسابه بموقع تويتر قد قال : مشوار العمل سيبدأ اليوم من مدينة بنغازي؛ من أجل العمل على وحدة وسلامة أراضي الوطن، ولم شمل أهله في كل ربوع ليبيا.

وذكر بان هدفه وحدة البلاد وإرساء المصالحة الحقيقية، والتعاون من أجل رفع المعاناة عن المواطن، مطالبا الجميع بتحمل مسؤولياتهم، والارتقاء لمستوى التحديات والتطلعات.