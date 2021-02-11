السعودية تعود للوراء.. قرار عاجل من المملكة بشأن عدد من المساجد

أصدرت وزارة "الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد" السعودية قرارا بغلق 12 مسجدًا بشكل مؤقت بعدد من المناطق بسبب إصابات كورونا بين المصلين.

وذكرت الوزارة السعودية بأن قرارا الإغلاق جاء بعد ثبوت 12 حالة إصابة بفيروس كورونا "كوفيد 19" بين صفوف المصلين.

ونوهت بأن المساجد التي تم إغلاقها خلال الـ4 أيام الماضية بلغت 44 مسجدًا، تم فتح 28 منها بعد الانتهاء من التعقيم.

وذكرت الوزارة في بيانها بأن هناك لجانا ميدانية رقابية تعمل على رصد المخالفات كافة واتخاذ جميع الإجراءات النظامية لمعالجتها، وذلك في إطار الحرص على صحة المصلين وتوفير أعلى معايير السلامة لهم.