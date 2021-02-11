باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية "نزاهة" 460 جولة رقابية خلال شهر جمادي الاخر، والتحقيق مع 411 متهما وإيقاف 65 مواطنا ومقيما.
وبحسب بيان صادر عن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية نزاهة فإن 48 موقوفا من المتهمين موظفون في وزارات (الدفاع، الداخلية، العدل، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، التعليم، البيئة، المياه والزراعة)، ورئاسة أمن الدولة والهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة لتورطهم بتهم (الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، إساءة استخدام السلطة، التزوير).
واشارت الهيئة الي أنه يجري استكمال الإجراءات النظامية تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية تحقق مع 411 متهما على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.