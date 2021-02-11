قرار عاجل من شرطة دبي بشأن فيروس كورونا

أصدرت شرطة دبي، قرارا عاجلا بشأن الراغبين في التعامل معها داخل المباني الشرطية فى الإمارة ، سعيًا منها لتعزيز السلامة العامة للوقاية من فيروس كورونا.
واشترطت شرطة دبي في قرارها علي الراغبين في التعامل معها ضرورة وجود شهادة مسحة الأنف "PCR" مأخوذة قبل 48 ساعة من موعد الزيارة.
و استثني القرار من هذا الشرط المتعاملين الحاصلين على جرعتي اللقاح.
وأوضحت القيادة العامة لشرطة دبي، أن هذا الإجراء الاحترازي، سيتم بدء العمل به اعتبارًا من يوم السبت المقبل.
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