أسعار البنزين الجديدة في السعودية لشهر فبراير 2021 “شركة أرامكو”

أسعار البنزين في السعودية فبراير 2021 أحد أهم الأخبار التي لاقت انتشاراً واسعاً بين الكثير من المواطنين السعوديين، وخاصة بعد أن صرحت شركة أرامكو السعودية عن وجود زيادة في أسعار البترول ومشتقاته كالديزل والكايروسين وغيرها من المشتقات، حيث تقوم شركة أرامكو بالمملكة العربية السعودية بإجراء العديد من التعديلات على أسعار منتجات الطاقة وفقًا لإجراءات تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، مؤكدة بذلك على تعرض أسعار هذه المنتجات للتغيير سواء بالارتفاع أوالانخفاض، وذلك تبعًا للتغيرات التي تتم في أسعار التصدير من المملكة العربية السعودية إلى كافة الأسواق العالمية، لذلك سنتناول في هذا المقال كافة التغيرات التي طرأت على أسعار البنزين لعام 2021 وخاصة شهر فبراير.

أرامكو السعودية

قبل التعرف على أسعار البنزين الجديدة خلال شهر فبراير2021 سوف نتعرف على شركة أرامكو، تعتبر شركة النفط العربية الأمريكية المعروفة باسم “شركة أرامكو” واحدة من أهم وأكبر الشركات العالمية التي تمتلك من احتياطي النفط العالمي ما يقدر بأكثر من 265 مليار برميل أي بنسبة ( 15 في المئة) من الاحتياطي العالمي، كما تمتلك الشركة ما يقرب من 288 تريليون قدم مكعب من احتياطي الغاز الطبيعي العالمي، وتبعاً لآخر تقرير فإن قيمة الشركة المالية تقدر حوالي ترليوني دولار أمريكي.

تعمل شركة «أرامكو السعودية» بشكل دائم على توفير كافة أنواع الوقود من بنزين وكايروسين وديزل وغيرها من الأنواع التي يحتاج إليها الكثير من المواطنين لتلبية احتياجات محركاتهم، حيث توفر الشركة وقود البنزين بنوعيه 91 و95 للسيارات التي تعمل على البنزين، إلى جانب تقديمها لوقود الديزل لتلبية احتياجات للشاحنات والمركبات الكبرى الأخرى التي تعمل على وقود الديزل.

أسعار البنزين فبراير 2021

عادة ما تقوم «شركة أرامكو السعودية» بعمل مراجعة على أسعار البنزين ومشتقاته الوقود الأخرى باستمرار أي بشكل شهري، حيث كانت قد أعلنت الشركة عن وجود تعديل في فترة المراجعة الدورية للأسعار، حيث سيتم تعديل الأسعار بشكل شهري وليس كل ثلاثة شهور، وذلك بهدف خفض تأثير التغيرات التي تحدث في أسعار الوقود عند التصدير على المستهلك.

لذلك قامت شركة أرامكو برفع أسعار البنزين في اليوم العاشر من شهر فبراير و تم تطبيق الأسعار الجديدة في صباح اليوم الحادي عشر من شهر فبراير 2021، وفيما يلي سوف نطلع على الأسعار الجديدة للوقود لشهر فبراير 2021:

النوع السعر بنزين 91 1.81 ريال سعودي بنزين 95 1.94 ريال سعودي الديزل 0.52 ريال سعودي الكيروسين 0.70 ريال سعودي

كما استقرت أسعار مشتقات الوقود المختلفة الأخرى دون حدوث أي تغيير، حيث جاء سعر لتر الغاز المسال فقد جاء بسعر 0.75 ريال سعودي للتر الواحد.

وبذلك فإن شركة أرامكو السعودية تكون قد رفعت أسعار البنزين خلال شهر فبراير 2021 بنسبة تراوحت بين 10 و27%.

أسعار البنزين يناير 2021

جاءت أسعار البترول لشهر يناير 2021 كما هو موضح في الجدول التالي:

النوع السعر بنزين 91 1.62 ريال سعودي بنزين 95 1.75 ريال سعودي الديزل 0.52 ريال سعودي الكيروسين 0.70 ريال سعودي وبذلك نكون قد انتهينا من الإجابة على كافة الأسئلة الخاصة بأسعار البنزين بالمملكة العربية السعودية، حيث قمنا بعرض سياسة شركة أرامكو في وضعها وتعديلها لأسعار الوقود، إلى جانب ذلك فقد قمنا بعرض الأسعار الجديدة للبنزين في شهر فبراير 2021.