رابط نظام فارس الاستعلام عن ترقيات التعليم السعودية 1442 لترقية 12 ألف موظف

يقدم رابط نظام فارس طريقة معرفة ترقيات وزارة التعليم السعودية لعام 1442، التي تخص الإداريين والإداريات من الموظفين والموظفات، الذي انطبق عليهم شروط الترقية والحصول على مرتبة وظيفية أعلى من المرتبة والرتبة التي كان عليها، في أحد أكبر حركات الترقية التي أعلنتها الوزارة للموظفين والموظفات في جميع المدن والمناطق والمحافظات، وتمت على حسب اللائحة التنفيذية التابعة إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويمكن معرفة قرار الترقية من موقع الخدمة الذاتية على نظام فارس الجديد الإلكتروني.

صور وقرارات الترقية للإداريين والإداريات المترقيين التي ظهرت منذ الأمس على مواقع التواصل الاجتماعي، تحدثت عن ترقية الموظفين والموظفات المرفق أسمائهم بكل قرار، وعلى سبيل المثال من المرتبة الثالثة إلى الرابعة، ويشير القرار لعدد من قامت الوزارة بترقيتهم في هذه الرتبة، وأول اسم وأخر اسم في التسلسل، وتكون الترقية للوظيفية الجديدة وطي القيد من السابقة بداية من تاريخ صدور قرار الترقية، كما جاء في المادة 58 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية ، كما أن إخلاء الطرف يكون من الخدمة الذاتية نظام فارس للموظف أو الموظفة.

نظام فارس الاستعلام عن ترقيات

رابط نظام فارس منه الدخول على الخدمة الذاتية والبحث عن قرار الترقية ليتعرف الموظف على الأسماء التي تم إعلانها أيضا في كشوف، وبعدها يتم إخلاء الطرف حيث تقوم الجهات بتوثيق مباشرة الموظف في المرتبة الجديدة خلال فترة أقصها 15 يوم، وقد جاءت تلك التعليمات في نص القرار والذي نرفق صورة منه.

استعلام عن قرار الترقية من خدمات رابط نظام فارس في حساب الخدمة الذاتية، والدخول من حساب الموظف باسم المستخدم وكملة المرور الخاصة به، بعد الدخول ابحث عن الخدمة الذاتية ومنها قرار الترقية، كما يمكن تقديم إخلاء الطرف بعد الترقية.

ترقيات وزارة التعليم شملت أكثر من 12 ألف موظف وموظفة صدرت أمس وقالت الوزارة أنه من اكبر حركات الترقية في تاريخها، على سلم وظائف الإداريين والإداريات، وقد تم عمل المراجعة والتدقيق من اللجان المسئولة، على المرشحين أو المتقدمين على الترقية، وقد تم مراعاة تحقيق أفضل درجات العدالة والشفافية، كما تم وضع خطة لاستمرار الترقيات، وهو ما يعني أنه سيكون هناك ترقيات جديدة في المستقبل القريب.