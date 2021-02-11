قرض سداد المديونية 2021 البنك السعودي للاستثمار للسعوديين

قرض سداد المديونية هو قرض يقدمه البنك السعودي للاستثمار، وهو متوافق مع تعاليم وتشريع الدين الإسلامي، وقد وافقت الهيئة الشرعية في السعودية على قرض المديونية، لذا مهما اختلفت أحلامك البنك السعودي للاستثمار يقدم لك كافة الخدمات الشخصية التمويلية المطلوبة لتحقيق هذه الأحلام، البنك يقدم لك خدمات متنوعة والتي بدورها تساعد المواطنين للحصول على القروض المتنوعة، كما يمكن التواصل مع شركات تسديد الديون.

قرض سداد المديونية

في عام 1976 ميلادياً تم تأسيس البنك السعودي للاستثمار داخل السعودية، وقد بدء البنك نشاطه الفعلي في عام 1977 ميلادياً في شهر مارس، أُسس البنك كشركة مساهمة داخل السعودية، المقر الرئيسي لبنك الاستثمار السعودي يتواجد في الرياض، يوجد 52 فرع للبنك يعملان على تقديم مجموعة من الخدمات المتنوعة مثل الخدمات الشخصية وخدمات مخصصة للشركات والمنشآت الصغيرة والكبيرة والمتوسطة، ومؤسسة التأمينات الاجتماعية العامة ومؤسسة التقاعد العامة هما المؤسستين الرئيسيتين للبنك الاستثماري السعودي، يسعى البنك إلى تطوير وزيادة الخدمات التي يقدمها إلى عملائها في جميع أنحاء السعودية ومن خلالها يتم إتاحة قروض سداد الديون ، كما يعمل البنك على إرضاء جميع العملاء من خلال الإجابة على كافة استفساراتهم وتقديم كافة الاحتياجات المطلوبة.

حتى تستطيع الحصول على قرض سداد المديونية لابد أن يتوفر لديك بعض الشروط التالية:

• يقدم القرض لجميع الأفراد من الرجال والنساء السعوديين فقط الذين على رأس العمل أو المتقاعدون.

• لابد أن يتراوح عمر مقدم الطلب بين 18 إلى 60 عام

• من جهة العمل لابد أن يكون مقدم الطلب قضى شهر واحدً على الأقل في الخدمة وذلك للعاملين في القطاع الحكومي أما العاملين في القطاع الخاص لابد أن يكون قضى المقدم على الطلب ثلاث أشهر على الأقل

• بالنسبة للمتقاعدين عن العمل لابد أن لا يقل سنهم عن 38 عام ولا يزيد عن 65 عام عند أخر قسط يقوم بتسديده

• لابد أن يتخطى مرتب كل من العاملين أو المتقاعدين عن العمل 6.000 ريال سعودي

• البنك لا يقوم بتسديد البطاقات الائتمانية بل يقوم بتسديد القروض فقط من خلال خدمة سداد المديونية.

شروط التقديم على قرض سداد المديونيات

هناك العديد من المستندات التي يجب عليك تحضيرها إذا كنت تريد التقديم على قرض سداد الديون المرخص من قبل بنك الاستثمار السعودي، حتى يتمكن من تسديد القروض الشخصية للمواطنين وهذه المستندات تتمثل في التالي:

نموذج تعبئة من البنك السعودي

خطاب توصية يوضح كل من الراتب الأساسي والبدلات وتاريخ بداية العمل من الجهة التي يعمل بها مقدم الطلب

خطاب يتم إحضاره من البنك الذي تريد أن تقوم بتسديد مديونية من قبل بنك الاستثمار السعودي هذا الخطاب يدل على أن البنك غير ممانع على التسديد

بيان يوضح حساب الثلاث أشهر الأخيرة من المرتب

صورة من بطاقة تحقيق الهوية الوطنية بحيث تكون غير منتهية

صورة من بطاقة الهوية الخاصة بالعمل

بيان يقر فيه مقدم الطلب على الموافقة على خصم أقساط القرض من الراتب تلقائي.

المستندات المطلوبة للتقديم على القرض

كيفية التقديم على قرض سداد المديونيات

خطوات بسيطة يمكنك تتبعها حتى تستطيع التقديم على قرض سداد المديونية من بنك الاستثمار من أي فرع من الفروع الـ 52 المتواجدون في السعودية، فقط عليك اتباع الخطوات التالية:

افتح نموذج التعبئة الخاص بـ بنك الاستثمار السعودي

قم بتسجيل كافة البيانات المطلوبة في مربعات النصوص الموجودة في نموذج التعبئة الخاص ببنك الاستثمار السعودي مثل الاسم كامل، رقم التليفون، الراتب، العنوان البريدي

سيقوم أحد ممثلي البنك بالاتصال بك لاستكمال الطلب.

يتوافق مع تعاليم وتشريع الشريعة الإسلامية

يمكنك أن تطلب إعادة تمويل إذا قمت بتسديد نسبة إعادة التمويل

إذا حصلت على زيادة في الراتب يمكنك طلب زيادة في التمويل الشخصي

في حالة الوفاة أو العجز الكامل تحصل على إعفاء من تمويل سداد المديونية

لا نحتاج إلى وجود كفيل

يمكنك أن تحصل على التمويل في نفس اليوم إذا كنت أحضرت جميع المستندات المطلوبة وكانت كافة الشروط متوافقة معك

مميزات قرض سداد المديونيات

بنك الاستثمار السعودي يقدم خدمات متميزة إلى جميع المواطنين من الرجال والنساء في السعودية للحصول على تمويل لتسديد المديونية، فقط عليك إتباع خطوات التقديم مع التأكد من إرفاق كافة الأوراق التي يتم طلبها منك بالكامل.