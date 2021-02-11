توكلنا وخدمة ونتائج فحص كورونا بالخطوات وتفعيل خدمة الوضع الحذر

يعد تطبيق توكلنا من أهم التطبيقات السعودية الهامة في المملكة العربية السعودية، حيث يتيح تطبيق توكلنا العديد من الخدمات التي يمكن للمواطن السعودي والشخص المقيم الاستفادة منها، وخاصة بعد زيادة عمليات البحث خلال الفترة الأخيرة بعد إعلان تطبيق توكلنا حول إمكانية استخدام التطبيق قبل دخول أي من المحلات التجارية والمولات، حيث أعلن التطبيق إمكانية الحصول على نتائج فحص كورونا ضمن مجموعة من الخدمات الإلكترونية التي يقدمها التطبيق للمساعدة في تطبيق الإجراءات الاحترازية، وذلك بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ومن خلال هذا المقال نعرض لكافة متابعي موقعنا ثقفني تفاصيل خدمة فحص كورونا.

خدمة فحص كورونا :

تمكن هذه الخدمة المستخدم من حجز موعد وإلغاء موعد الفحص واستعراض نتائج فحص فيروس كورونا له والتابعين والمكفولين من خلال ما يلي:

تسجيل دخول تطبيق توكلنا والذهاب إلى قائمة الخدمات

من قائمة “الخدمات”

توجه إلى “خدمات الصحة “

اختر أيقونة “فحص كورونا “

ستظهر لك قائمة التابعين والمكفولين

حدد التابع أو المكفول

اختر “حجز موعد جديد “

ستظهر لك رسالة إرشادية لبدء الإجراء

اختر “التالي”

أجب عن أسئلة التقييم الصحي لإتمام عملية الحجز

حدد مركز الفحص الذي ترغب به

حدد تاريخ ووقت الفحص المناسب لك

اختر “التالي”

ستظهر لك تفاصيل الحجز الخاص بك

اختر “تأكيد الموعد”

يمكنك مشاركة / إلغاء الموعد

في حال اخترت إلغاء الموعد سيظهر لك إشعار “هل أنت متأكد من إلغاء الموعد ؟”

اختر تأكيد في حالة الرغبة في إلغاء أو عودة في حالة الرغبة في التراجع عن الإلغاء

يتم الدخول على التطبيق ثم اختيار قائمة “الخدمات” اختيار من قائمة الخدمات “خدمات الصحة” اختر أيقونة “فحص كورونا “ ستظهر لك قائمة التابعين والمكفولين اختر “التالي” سيظهر لك تاريخ الفحص ونتيجة الاختيار قم بالضغط عليها لتظهر لك تفاصيل النتيجة

الاستعلام عن نتائج فحص كورونا:تفعيل خدمة الوضع الحذر:

تعد الخدمات التي يقدمها التطبيق من أهم الخدمات التي يحتاجها المواطن والمستخدم، ومن ضمن هذه الخدمات خدمة الوضع الحذر حيث تم تفعيل هذه الخدمة وذلك بهدف معرفة الحالة الصحية للموجودين في الأماكن المزدحمة، وذلك عند تفعيلها باستخدام تقنية البلوتوث، التي بدورها ستقوم بتنبيهه إذا كان هناك شخص مصاب بفيروس كورونا أو مخالط قريب منه مع ضمان الخصوصية للمصاب والمخاليط.

بعد تسجيل الدخول إلى توكلنا انتقل إلى قائمة الخدمات

بعد ذلك توجه إلى “خدمات الصحة “

اختر أيقونة “الوضع الحذر “

قم بتفعيل الوضع الحذر

سيظهر لك إشعار، يفيد أنه لضمان عمل خدمة الوضع الحذر في أجهزة الأيفون عليك إبقاء التطبيق مفتوحاً في الواجهة الرئيسية وعدم إقفال الشاشة أو الخروج من التطبيق

اختر موافق

بذلك تكون قمت تفعيل الخاصية

بالخطوات والشرح طريقة تفعيل الوضع الحذر في تطبيق توكلنا :طريقة مشاركة الوضع الصحي في توكلنا بالخطوات:

يذكر أنه يمكن مشاركة الوضع الصحي للتابعين أو المكفولين عن طريق ما يلي:

التوجه إلى الخدمات الضغط على بطاقة الوضع الصحي الضغط على مشاركة الوضع الصحي اختيار التابع المراد مشاركة بطاقته إدخال بيانات الشخص المراد المشاركة معه مشاركة بطاقتك الوضع الصحي