أخبار اليمن : 99 منظمة تطالب بتجميد مبيعات الأسلحة لدول العدوان

99 منظمة تطالب بتجميد مبيعات الأسلحة لدول العدوانطالبت 99 منظمة وشبكة حقوقية بتجميد مبيعات الأسلحة للسعودية والإمارات ووقف الحرب ورفع الحصار عن اليمن.

وأكدت المنظمات والشبكات الحقوقية في بيان مشترك أن استمرار الحصار والحرب على مدى ست سنوات جعل اليمن يعيش أكبر أزمة إنسانية عرفها العالم منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، بالإضافة إلى قتل وجرح عشرات الآلاف من المدنيين وتدمير البنية التحتية وصعوبة توصيل الغذاء والأدوية الضرورية لليمنيين.

وأشارت إلى أن العدوان والحصار جعل ما يقارب من ٨٠ بالمائة من السكان، منهم 12 مليون طفل، بحاجة ماسة لمساعدات إنسانية عاجلة .. مؤكدة أهمية رفع الحصار، لاسيما فتح مطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة، لنقل الجرحى إلى الخارج لتلقي العلاج ووصول المساعدات الإنسانية من أغذية ووقود ومواد طبية.

وأعربت المنظمات الحقوقية، الموقعة على البيان، نشرتها وكالة سبأ الرسمية ، عن ارتياحها لقرارات إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن والحكومة الإيطالية تجميد مبيعات الأسلحة للسعودية والإمارات.. معتبرة ذلك خطوة في الاتجاه الصحيح.

وطالبت بإلغاء كافة صفقات الأسلحة كون ذلك يسهم إيجاباً في وقف الحرب لحقن الدماء وخطوة ضرورية لإحلال السلام عبر الحوار اليمني - اليمني برعاية الأمم المتحدة وتفعيل دورها.

كما طالبت المنظمات كافة الدول، خاصة بريطانيا وفرنسا، إلى المبادرة بدورها لتجميد بيع السلاح إلى السعودية والإمارات، أقله إلى حين انتهاء الحرب وإحلال السلام في اليمن.

المنظمات الموقعة على البيان:

1- اتحاد النقابات العمالية المستقلة/ الأردن

2- الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام

3- الائتلاف الحقوقي لوقف العدوان ورفع الحصار وبناء السلام في اليمن(يضم 10 منظمات حقوقية)

4- التجمع الأكاديمي في لبنان لدعم فلسطين/لبنان.

5- التجمع الثقافي النسوي من أجل الديمقراطية/ العراق

6- التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني/لبنان

7- التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)

8- التحالف العراقي لمناهضة عقوبة الإعدام / العراق

9- التحالف العربي لمناهضة عقوبة الإعدام( يضم 11 تحالف ومنظمة من 10 بلدان عربية)

10- التحالف النسائي لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 1325 في سورية

11- التحالف اليمني لمناهضة عقوبة الإعدام/ اليمن

12- تحالف إنسان لحقوق الإنسان / العراق

13- تحالف عائلات المختفين قسرا في الجزائر /فرنسا

14- جمعية ابن رشد للتنمية والديمقراطية/ العراق

15- الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان/ الأردن

16- الجمعية الإنسانية لحقوق الإنسان/العراق

17- الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية

18- جمعية الحقوقيين الأردنية/ الأردن

19- جمعية السيدات العاملات/الأردن

20- جمعية المنتدى الاقتصادي والاجتماعي للنساء/ الأردن

21- جمعية المواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بالضفتين/تونس

22- الجمعية الموريتانية لترقي الحقوق/ موريتانيا

23- جمعية النساء العربيات/ الأردن

24- الجمعية الوطنية للعمل الإنساني/اليمن

25- جمعية حسن السعداوي للديمقراطية والمساواة/تونس

26- جمعية خلق وابداع من أجل التنمية و التشغيل/تونس

27- جمعية رؤى نسائية/الأردن

28- جمعية فنون وثقافات بالضفتين/تونس

29- جمعية منتدى عمّان لحقوق الإنسان/الأردن

30- جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية/تونس

31- الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية

32- الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان/تونس

33- الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان

34- رابطة الحقوقيين الديمقراطيين اللبنانيين/لبنان

35- رابطة مدربي حقوق الإنسان في كردستان العراق

36- الشبكة الأردنية لحقوق الإنسان(تضم 10 منظمات حقوقية)

37- شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم57هيئة نسوية سورية و60 شخصية نسائية مستقلة سورية)

38- شبكة الصحفيين السودانيين/ السودان

39- الشبكة العراقية لمنظمات حقوق الإنسان/العراق(تضم 54 منظمة حقوقية)

40- الشبكة العربية لمدربي حقوق الإنسان

41- شبكة المرأة للسلام والأمن/ اليمن

42- الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي

43- الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الإنسان(تضم 92 منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)

44- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح).

45- اللجنة العربية لحقوق الإنسان/باريس.

46- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).

47- اللجنة الوطنية لجمعية التضامن المدني/تونس

48- لجنة اليقظة من أجل الديمقراطية في تونس

49- اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس

50- المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان/جنيف

51- المجلس الدولي للإغاثة والتنمية

52- المجلس العالمي للحقوق والحريات (أمريكا)

53- المجلس اليمني للحقوق والحريات/ اليمن

54- المدرسة الديمقراطية/ اليمن

55- مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات/فلسطين

56- مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية(شمس)/فلسطين

57- مركز الإعلاميات العربيات/ الأردن

58- مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب/ لبنان

59- المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات/ جمعية سويسرية

60- المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء(مساواة)/فلسطين

61- المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية/ فلسطين

62- مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان/فلسطين

63- مركز الكلمة لحقوق الإنسان/ مصر

64- مركز تونس لحرية الصحافة/تونس

65- مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية/ السويد

66- مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان/ فلسطين

67- مركز عمّان لدراسات حقوق الإنسان/الأردن.

68- معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان/البحرين

69- الملتقى الوطني للدفاع عن الحريات/ الأردن

70- منتدى البحرين لحقوق الإنسان

71- منتدى التجديد للفكر المواطني والتقدمي/تونس

72- المنتدى المدني في السودان

73- منتدى تونس للتمكين الشبابي

74- منظمة التضامن لحقوق الإنسان/ليبيا

75- المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب

76- منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة

77- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

78- منظمة الفريق الإسلامي للسلام/ العراق

79- المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية( DAD ).

80- منظمة الموئل للحقوق والتنمية/ اليمن

81- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية

82- المنظمة اليمنية لمكافحة العنف والإرهاب/اليمن

83- منظمة بابل لحقوق الإنسان/العراق

84- منظمة حريات الإعلام والتعبيرـ حاتم / المغرب

85- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف

86- منظمة ساوة لحقوق الإنسان/العراق

87- منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان/ البحرين

88- منظمة صوت حواء/تونس

89- منظمة عدالة لحقوق الإنسان/ اليمن

90- منظمة يمن للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية /اليمن

91- مؤسسة الشرق الأوسط للتنمية وحقوق الإنسان/اليمن

92- المؤسسة العربية لحقوق الإنسان/اليمن

93- المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)/ لبنان

94- المؤسسة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر/ اليمن

95- نقابة الصحافة الإلكترونية /موريتانيا

96- الهيئة الأهلية لإستقلال القضاء/ فلسطين

97- الهيئة المغربية لحقوق الإنسان/المغرب

98- المركز الفلسطيني للحريات والتنمية الإعلامية / مدى

99- الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان المشكل من 20 هيئة حقوقية مغربية

