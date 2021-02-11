الإصابة تبعد نيمار عن موجهة برشلونة

اعلن نادي باريس سان جرمان الفرنسي بأن مهاجمه البرازيلي نيمار يعاني من إصابة في "العضلة المقربة الطويلة" ستبعده "نحو 4 اسابيع عن الملاعب" وبالتالي عن مواجهة برشلونة في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري ابطال اوروبا لكرة القدم.

ويلتقي فريق العاصمة الفرنسية مع نظيره الكاتالوني خارج ملعبه في 16 الحالي في لكن النجم البرازيلي قد يشارك في مباراة الاياب على ملعب "بارك دي برنس" في 10 مارس المقبل.

وبالإضافة لنيمار، يفتقد سان جيرمان خدمات مهاجمه الأرجنتيني أنخيل دي ماريا في مباراة برشلونة، وذلك بسبب إصابة في الفخذ.

ووفقا للنادي الباريس، يعاني دي ماريا من تمزق عضلي في فخذه الأيمن تعرض له في الشوط الأول من الكلاسيكو ضد مضيفه مرسيليا (صفر-2) في الدوري الفرنسي.