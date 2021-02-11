رئيس هيئة الأركان السودانى يؤكد عمق العلاقات مع الصين

جدة - نرمين السيد - وذكرت القوات المسلحة السودانية، فى بيان اليوم، أن الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، استقبل سفير الصين لدى السودان ماى شين، يرافقه الملحق العسكرى الصينى.

ورحب رئيس هيئة الأركان السودانى، بالملحق العسكرى الصينى الذى تولى مهامه مؤخرا وتمنى له التوفيق فى أداء واجبه.