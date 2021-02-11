بايدن يجمد أصول ميانمار ويحظر التعامل مع السلطات الانقلابية

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "روسيا اليوم"، شدد بايدن فى الأمر المنشور من قبل البيت الأبيض، اليوم الخميس، على أن الانقلاب العسكرى الذى شهدته ميانمار مطلع الشهر الجارى و"الإطاحة بالحكومة المدنية المنتخبة ديمقراطيا وتنفيذ اعتقالات غير عادلة واحتجاز زعماء الحكومة وسياسيين ومدافعين عن حقوق الإنسان وصحفيين وزعماء دينيين"، يتناقض مع الإرادة التى أبداها شعب ميانمار فى انتخابات نوفمبر الماضى و"يشكل خطرا غير عادى واستثنائيا على أمن الولايات المتحدة القومى وسياستها الخارجية".

وذكر بايدن أنه يعلن حالة طوارئ وطنية للتعامل مع الوضع فى ميانمار ويأمر فى هذا الصدد بتجميد كافة أصول ميانمار فى بلاده.

ويطال هذا القرار أى شخص يثبت تورطه فى:

- ممارسة أنشطة فى القطاع الدفاعى أو أى قطاع آخر من اقتصاد ميانمار ستحدده وزارتا الخارجية والخزانة.

- أى أعمال أو سياسات تقوض العملية أو المؤسسات الديمقراطية فى ميانمار أو تهدد سلام وأمن واستقرار البلاد أو تحد من حرية التعبير والتجمع وتمنع وصول مواطنى هذا البلد إلى وسائل الإعلام.

- اعتقالات تعسفية أو أعمال تعذيب أو أى مخالفات خطيرة لحقوق الإنسان.

كما يطال هذا القرار القيادات والمسؤولين فى أجهزة الأمن وحكومة ميانمار بعد الثانى من فبراير وأى مؤسسات مرتبطة بهم، بالإضافة إلى ذويهم.

واستولى العسكريون على الحكم فى ميانمار مطلع الأسبوع الماضى، بدعوى تزوير نتائج الانتخابات التى جرت فى نوفمبر وفازت فيها "الرابطة الوطنية للديمقراطية" بزعامة أونجسان سو تشى، التى لا تزال قيد الحبس المنزلى منذ الانقلاب.

وتتواصل فى ميانمار فى الأيام الأخيرة مظاهرات شعبية بطلب الإفراج عن الزعماء المحتجزين.