بايدن يصدر إعلانًا بإنهاء حالة الطوارئ الوطنية على الحدود الأمريكية المكسيكية

أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن إعلانًا بإنهاء حالة الطوارئ الوطنية على الحدود الأمريكية المكسيكية. وكان الرئيس السابق دونالد ترامب قد أعلن حالة الطوارئ الوطنية على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة في عام 2019. وألغى خليفته جو بايدن في أول يوم له في منصبه، الذي أوقف أيضًا بناء الجدار الحدودي سيئ السمعة.

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