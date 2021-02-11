الملك سلمان: المملكة العربية السعودية حريصة على تعزيز التعاون الاستراتيجي مع مصر

أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الخميس، حرص المملكة العربية السعودية على تعزيز إطار التعاون الثنائي الاستراتيجي مع مصر على مختلف المستويات.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الملك سلمان أكد في رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، عمق العلاقات التاريخية بين البلدين.
وأضاف البيان أن المملكة تريد أيضا مواصلة "العمل المشترك والتنسيق المكثف مع مصر في مختلف القضايا الإقليمية والدولية".
قام بتسليم الرسالة وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء السعودي عصام بن سعيد خلال لقائه بالرئيس في القاهرة والذي حضره أيضًا رئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل.
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