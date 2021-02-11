شاركت الإسبانية جورجينا رودريجيز، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، جمهورها عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، بصور جديدة لها. وظهرت جورجينا، في الصورة بإطلالة شتوية مع صديقها كريستيانو رونالدو، لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، وسط الثلوج مما أثار إعجاب الجمهور.

وكان رونالدو قد أحرز الهدف رقم 760 له في مسيرته بشباك نابولي، خلال فوز اليوفي بلقب كأس السوبر الإيطالية عقب التفوق على نادي الجنوب بهدفين نظيفين. وتأهل نادي يوفنتوس الإيطالي لنهائي بطولة كأس إيطاليا، وذلك بتعادله مع نظيره نادي يوفنتوس بدون أهداف، في إياب نصف نهائي المسابقة.

وينتظر يوفنتوس في المباراة النهائية الفائز من مباراة فريقي اتالانتا ونابولي.

وأعلن أندريا بيرلو، المدير الفني لفريق يوفنتوس، عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره إنتر، في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كريستيانو رونالدو وصديقته جورجينا في رحلة وسط الثلوج.. صورة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.