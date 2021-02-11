انت الان تتابع تفاصيل خبر حساب المواطن يبدأ إيداع الدفعة 39 شهر فبراير 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - حساب المواطن يبدأ إيداع الدفعة 39 في حسابات المستفيدين من الدعم، وذلك بعد أن ظهرت نتائج الأهلية الخاصة بهم التي أفادت باستحقاقهم للدعم. ويعد حساب المواطن برنامج هام مخصص لتحديد المستحقات المالية للمستفيدين في وقت محدد (أي اليوم العاشر من كل شهر ميلادي)، ويتم تقديم أو تأخير صرف المستحقات ليوم واحد في أيام العطل الرسمية.

تفاصيل الدفعة 39 من دعم حساب المواطن

وضع برنامج حساب المواطن الفترة الماضية شهدت عدد من الضوابط الخاصة بالأشخاص المستقلين، وقد تم تعليق تسجيل المستفيدين الجدد في الخطة لحين تحديد الحد الأعلى للأهلية. ويشمل التعديل قيام الأشخاص المستقلين إثبات الاستقلال السكني لكل شخص يبلغ من العمر 18 عامًا أو أكثر عن طريق رفع عقد إيجار موحد أو صك ملكية كشرط أساسي لضمان الحصول على الدعم بشكل مستمر. ويحق لمن لم يثبت أهليته لهذا الشهر أن يقوم برفع الاعتراضات وتقديم المستندات اللازمة خلال مدة لا تزيد عن 3 أشهر.

وحول تفاصيل الدفعة 39 من حساب المواطن والتي بلغ قيمة الدعم فيها لشهر فبراير 1.9مليار ريال، فقد تم إيداع المبالغ المالية الخاصة بكل مستفيد بالحساب الخاص به. حيث يأتي هذا الدعم المالي في إطار عمل المملكة العربية السعودية على تخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

وقد بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الأهلية 10.7 مليون، كما تم إيداع تعويض الدفعة السابقة لشهر يناير وبلغت قيمتها 13 مليون ريال سعودي. أما التكلفة الإجمالية لدعم عائلة واحدة في الدفعة 39 هي 1،048 ريال سعودي، وبلغ عدد المستقلين الذين استفادوا من الدعم في هذه الدفعة 183 ألفاً.

شروط الاستفادة من دعم حساب المواطن

وحول الشروط التي تؤهل المستفيدين للحصول على الدعم المالي من برنامج حساب المواطن فتتضمن ما يلي: