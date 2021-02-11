طريقة تحميل لعبة فورت نايت على جميع الاجهزة download fortnite مجانا 100%

تعرف على طريقة تحميل لعبة فورت نايت على الكمبيوتر، يمكننا الآن تحميل لعبة فورت نايت بطرق مختلفة سواء كان على الأندرويد أو الآيفون أو الكمبيوتر، ولكن العديد يفضل لعبها على الكمبيوتر من أجل التحكم بها بكل سهولة، وفي هذا المقال سنذكر لكم أفضل طريقة لتحميل لعبة فورت نايت.

تحميل فورت نايت على الكمبيوتر

شركة جوجل قامت بحظر لعبة فورت نايت من متجر التطبيقات وذلك كان في عام 2020م، ولذلك فأصبح العديد يرغب في التعرف على طريقة من خلالها يمكننا العثور على اللعبة وفي الآتي سوف نذكر لكم أفضل طريقة لتحميل لعبة فورت نايت وبكل سهولة والطرق كالتالي:

علينا بالدخول إلى موقع بلوستاكس على الكمبيوتر.

وبعد ذلك عليكم بتنصيب البرنامج، ثم القيام بتشغيله بعد الانتهاء من عملية تحميله فوراً.

عليك عزيزي القارئ بأن تتبع كافة التعليمات التي ستظهر لك أمامك من أجل إعداد بلوستاكس.

من خلال التطبيق المذكور اسمه في السابق يتم تحميل Epic Games App من هذا الرابط.

وبعد ذلك يلزم تثبيت التطبيق السابق، والنقر على زر تحميل لعبة فورت نايت.

يتم الذهاب إلى “قائمة التطبيقات” وتشغيل اللعبة فوراً بعد عملية التنصيب.

أوضاع لعبة فورت نايت

معركة الملوك، وفي هذا الوضع يصل عدد اللاعبين إلى 100 لاعب حيث يقوموا بجمع كافة المعدات والأسلحة من أجل القضاء على العدو، والمحافظة على العالم، وفيه يقوم اللاعبين بالسعي إلى إنقاذ العالم.