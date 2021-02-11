2 مليون و365 ألف وفاة بكورونا في العالم

2 مليون و365 ألف وفاة بكورونا في العالمأظهرت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى اليوم الخميس، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ نحو 2 مليون و365 ألف وفاة، فيما زادت حصيلة المصابين عن 107 ملايين و861 ألف إصابة، تعافى منهم ما يقارب من 80 مليونا.

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، أميركا (96,806 إصابات)، والبرازيل (60,271 إصابة)، وفرنسا (25,387 إصابة)، وإسبانيا (18,114 إصابة)، وروسيا (14,494 إصابة

ولا تزال الولايات المتحدة في طليعة دول العالم بأعلى حصيلة وفيات وعدد إصابات إجمالي، وبلغت أعداد الإصابات 27 مليونا و821 ألفا و91 إصابة، بينما تجاوزت عتبة الوفيات 480 ألفا و700 وفاة.

والبرازيل هي أكثر البلدان تأثّرا بالفيروس بعد الولايات المتحدة، إذ بلغ عدد الوفيات على أراضيها 233 ألفا

و520 وفاة، تليها المكسيك (168 ألفا و432)، فالهند (155 ألفا و252)، ثم المملكة المتحدة (113 ألفا و850).

وفي أوروبا، مدّدت ألمانيا الإغلاق الجزئي المفروض لاحتواء فيروس كورونا حتى 7 مارس المقبل.