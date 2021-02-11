أخبار اليمن : الامين العام المساعد يعزي بوفاة الشيخ عطيفه

الامين العام المساعد يعزي بوفاة الشيخ عطيفه
بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى القيادى المؤتمرى الشيخ/ محمد بن محمد مقبل عطيفه ، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعمل والعطاء الوطني والتنظيمي.
وفي برقية العزاء التي بعثها إلى الشيخ/ راجح محمد عطيفه واخوانه وكافة ال عطيفه في بلاد القبائل بمديرية الحيمة الداخلية، محافظة صنعاء، عبّر الامين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته القلبية بهذا المصاب الجلل.
سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته وأن يعصم قلوب أهله وذويه بالصبر والسلوان.
"إنا لله وإنآ إليه راجعون"
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