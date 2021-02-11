أخبار اليمن : شهيد بنيران سعودية في منبه صعدة

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شهيد بنيران سعودية في منبه صعدة

استشهد مواطن اليوم بنيران حرس الحدود السعودي في مديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة. شهيد بنيران سعودية في منبه صعدةاستشهد مواطن اليوم بنيران حرس الحدود السعودي في مديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة. وأوضح مصدر أمني أن قوات حرس الحدود السعودي استهدفت بنيرانها مناطق في مديرية منبه ما أدى إلى استشهاد فتى من أبناء المديرية. وأكد المصدر أن قوات حرس الحدود السعودي مستمرة في ارتكاب الجرائم بحق سكان المناطق الحدودية، مشدداً على أن دماء المواطنين لن تذهب هدرا.

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