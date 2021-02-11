تدمير صاروخ حوثي أطلقه الحوثيون تجاه خميس مشيط

أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، يوم الخميس، اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته المليشيا الحوثية تجاه مدينة خميس مشيط السعودية.
وقال التحالف إن هناك "محاولات إرهابية متعمدة وممنهجة من قبل المليشيا الحوثية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية".
وأكد أنه "ستتم محاسبة المخططين والمنفذين للاعتداءات الإرهابية بحزم وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".
ويأتي هذا بعد يوم واحد من إعلان قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن إحباط محاولة إرهابية لاستهداف مطار أبها الدولي في السعودية من قبل المليشيا الحوثية.
وقال التحالف العربي إنه جرى إحباط "اعتداء إرهابي جبان لاستهداف مطار أبها الدولي من المليشيا الحوثية الإرهابية".
وأضاف: "تعرضت طائرة مدنية على أرض المطار لحريق تمت السيطرة عليه، وذلك نتيجة المحاولة الإرهابية باستهداف المطار".
وفي وقت سابق من الأربعاء أيضا، أعلن التحالف العربي اعتراض وتدمير طائرتين دون طيار مفخختين، أطلقتهما ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، باتجاه المملكة العربية السعودية.
وعبرت عدة دول في العالم عن استنكارها وتنديدها للهجمات التي تنفذها مليشيات الحوثي، المدعومة من إيران، ضد المدنيين، سواء في اليمن أو السعودية.
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