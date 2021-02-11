بريطانيا تندد بالهجمات الحوثية على مطار أبها فى السعودية

جدة - نرمين السيد - ندد وزير الخارجية البريطانى دومينيك راب، اليوم الخميس، بهجوم مليشيا الحوثى، الأخير الذى أصاب طائرة مدنية فى مطار أبها فى السعودية، حسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.





وقال وزير الخارجية البريطانية فى تغريدة على تويتر: "نندد بهجوم الحوثيين الأخير على السعودية الذى أصاب طائرة مدنية فى مطار أبها. يجب على الحوثيين وقف تلك الهجمات المشينة". وأضاف راب، قائلا: "بريطانيا ثابتة على دعمها القوى لأمن الأراضى السعودية". وأعلن التحالف العربى بقيادة المملكة العربية السعودية، أمس الأربعاء، "وقوع اعتداء إرهابى من الحوثيين لاستهداف مطار أبها الدولى". وأكد التحالف، فى بيان له، أنه "تم السيطرة على حريق فى طائرة مدنية بمطار أبها الدولى نتيجة استهداف الحوثيين"، قائلا إن "محاولة استهداف مطار أبها وتهديد المسافرين المدنيين جريمة حرب".

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