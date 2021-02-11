عاجل .. اعتراض وتدمير صاروخ بالستى أطلقه الحوثيون باتجاه السعودية

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز"، أكد التحالف، أنه سيتم محاسبة المخططين والمنفذين للاعتداءات الإرهابية بحزم وبما يتوافق مع القانون الدولى. وأشار تحالف دعم الشرعية فى اليمن، إلى أن هناك محاولات إرهابية متعمدة وممنهجة من قبل ميليشيا الحوثى لاستهداف المدنيين والمواقع المدنية.

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