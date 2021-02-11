زعيم كوريا الشمالية : نواجه أسوأ الصعوبات على الإطلاق

وحسبما أفادت قناة "سكاى نيوز عربية"، يواجه كيم جونج أون على ما يبدو، أصعب أزمة فى فترة حكمه التى استمرت 9 سنوات، حيث يعانى الاقتصاد المضطرب بالفعل من جائحة كورونا، وسلسلة من الكوارث الطبيعية وقعت الصيف الماضى، والعقوبات المستمرة بقيادة الولايات المتحدة.
وخلال اجتماع لحزب العمال الحاكم، الذى انعقد لمتابعة القرارات المتخذة فى مؤتمر الحزب فى يناير الماضى، وصف كيم الصعوبات بأنها "الأسوأ على الإطلاق"، وفق ما ذكر موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.
كما أمر الزعيم الكورى الشمالى بإشراف قانونى أكثر صرامة لدعم خططه التنموية والقضاء على مختلف الأعمال غير القانونية المتعلقة بالاقتصاد، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية، الخميس.
وفى يناير الماضى، قال زعيم كوريا الشمالية إن الخطط الاقتصادية السابقة قد فشلت، وأعلن عن خطة تنمية جديدة مدتها خمس سنوات، وسط إغلاق الحدود المرتبط بوباء كوفيد-19، والذى أدى إلى انخفاض حاد فى التجارة الخارجية لكوريا الشمالية.
وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية إن كيم "شدد على أهمية تعزيز الرقابة القانونية والتحكم على التأسيس والعملية التنفيذية للخطة الاقتصادية الوطنية".
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