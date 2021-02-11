البرلمان الأوروبى يصوت على قرار يدعو لإنهاء الحرب فى اليمن

جدة - نرمين السيد - صوّت البرلمان الأوروبى، اليوم الخميس، بالأغلبية على قرار يدعو لإنهاء الحرب فى اليمن، مشدداً على أنه لا حل للأزمة باليمن إلا عبر المفاوضات بين أطراف الأزمة اليمنية، حسبما أفادت قناة "العربية".





وفى وقت سابق بحث وزير الخارجية السعودى، فيصل بن فرحان، مع المبعوث الأمريكى الخاص إلى اليمن سبل التوصل لحل سياسى شامل للأزمة اليمنية. فيما دان وزير الخارجية البريطانى، دومينيك راب، اليوم الخميس، هجوم الحوثيين الأخير الذى أصاب طائرة مدنية فى مطار أبها بالسعودية.

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