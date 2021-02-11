المشير حفتر يؤكد للمنفى دعم الجيش الليبى للسلطة الجديدة

جدة - نرمين السيد - أكد المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطنى الليبى، دعم القوات المسلحة لعملية السلام فى البلاد وسعيها للحفاظ على الديمقراطية والتداول السلمى للسلطات، ودعم الجيش للسلطة التنفيذية الجديدة فى البلاد.





جاء ذلك خلال اجتماع عقده المشير خليفة حفتر فى مكتبه فى بنغازى، اليوم الخميس مع محمد المنفى، رئيس المجلس الرئاسى الليبى الجديد، الذى وصل المدينة فى وقت سابق اليوم قادما من أثينا، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".

وعبر حفتر عن دعم الجيش الليبى للمجلس الرئاسى الجديد وحكومة الوحدة الوطنية التى أنتجها الحوار السياسى لتوحيد المؤسسات والوصول بالبلاد إلى الانتخابات المنتظرة فى ديسمبر المقبل.

وكان المنفى تعهد فور انتخابه بأن يكون المجلس الرئاسى ممثلا لكل الليبيين، دون تمييز أو إقصاء، مجددا التزامه بمواعيد الانتخابات فى ديسمبر، وإنجاز المصالحة الوطنية.