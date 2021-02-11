اليمن : مصرع 26 حوثيا فى معارك شرق الجوف

جدة - نرمين السيد - أعلن الجيش اليمنى، اليوم الخميس، مصرع ما لا يقل عن 26 عنصراً من ميليشيا الحوثى الانقلابية إلى جانب عشرات الجرحى، فى المعارك الدائرة فى جبهات القتال شرق مدينة الحزم مركز محافظة الجوف، شمال شرقى البلاد.





وحسبما أفادت قناة "العربية - الحدث"، أكد أن الجيش الوطنى يواصل خوض معارك عنيفة ضد ميليشيا الحوثى الانقلابية المدعومة من إيران، فى جبهات شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف، وسط خسائر بشرية ومادية كبيرة فى صفوف الميليشيات. وأوضح الجيش اليمنى، فى بيان، أن المعارك خلال الساعات الماضية، أسفرت عن مصرع ما لا يقل عن 26 عنصراً من الميليشيا الحوثية إلى جانب عشرات الجرحى، فيما استعاد الجيش طاقمين بعتادهما، إضافة إلى أسلحة أخرى متوسطة وخفيفة وكميات من الذخائر المتنوعة. وتضاف هذه إلى خسائر أخرى بشرية ومادية كبيرة تكبّدتها الميليشيا الانقلابية على يد الجيش الوطنى فى مختلف جبهات القتال شرق مدينة الحزم، خلال الأيام الماضية، والذين كسروا عدّة هجمات انتحارية شنتها الميليشيات، وأجبروها على التراجع، وفق البيان.

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