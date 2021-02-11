بايدن : بعض المواقف قد تتغير بعد ظهور أدلة جديدة فى محاكمة ترامب

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الأمريكى، جو بايدن، اليوم الخميس، إن بعض البرلمانيين قد يكونون غيروا رأيهم فى محاكمة دونالد ترمب بعد العرض المؤثر لجهة الادعاء، حسبما أفادت قناة "العربية".





وقال من المكتب البيضاوى "أظن أن البعض قد يكون غير رأيه" فى تلميح إلى أن بعض أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين قد يقررون التصويت لصالح إدانة الرئيس السابق.

وغداة عرض مشاهد صادمة لاقتحام الكابيتول يعكف المدعون الديمقراطيون، اليوم الخميس، على عرض حججهم ضد دونالد ترامب الذى يحاكم بتهمة "التحريض على التمرد"، فى إطار اقتحام مبنى البرلمان.

من ناحية أخرى طمأن السيناتور الأمريكى، ليندسى ‏جراهام، والمعروف بأنه أحد أقرب ‏حلفاء الرئيس السابق، دونالد ترمب، فى مجلس الشيوخ، ترامب ‏مساء الثلاثاء بأنه سيتم تبرئته من ‏تهمة التحريض على التمرد، على ‏الرغم من أن محاميه تلقوا مراجعات ‏سيئة بعد فتح المرافعات، وفقا لما ‏نشرته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.‏

وقال جراهام للصحافيين، ملخصا ‏حديثه مع ترامب: "أعتقد أن فريقه ‏‏(محامى ترامب) سوف يؤدى بشكل ‏أفضل، ويمكنه القيام بعمل أفضل. ‏وأكدت لترامب أن القضية انتهت. ‏إنها مجرد مسألة الحصول على ‏الحكم النهائى الآن".‏