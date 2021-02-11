الصحة العالمية تطلق مبادرة لمساعدة 6 دول في الاستعداد لطرح لقاح كورونا

أعلن الاتحاد الأوروبي ومنظمة الصحة العالمية يوم الخميس عن مبادرة لمساعدة ستة من دول الشراكة الشرقية في الاستعداد لطرح لقاح كورونا - كوفيد 19.
وقال أوليفر فارهيلي، المفوض المسؤول عن سياسة الجوار في الاتحاد الأوروبي: "من خلال هذا البرنامج الجديد الذي نطلقه اليوم بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية، يُظهر الاتحاد الأوروبي أنه يفي بالتزامه بدعم شركائنا الشرقيين لمكافحة الأزمة الصحية".
وسيقوم البرنامج الذي تبلغ تكلفته 49 مليون دولار بإعداد أرمينيا وأذربيجان وبيلاروسيا وجورجيا ومولدوفا وأوكرانيا لاستلام وإدارة اللقاحات من خلال أداة مشاركة لقاح كوفاكس التابعة لمنظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى الطلقات الزائدة من دول الاتحاد الأوروبي.
ويتضمن البرنامج تدريب المديرين والموظفين الطبيين المشاركين في الحملة، وجدولة التطعيمات، ومراقبة السلامة والدعم اللوجستي الرئيسي لتسليم ومعالجة اللقاحات والإمدادات.
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