للتهنئة.. رسالة بحرينية إلي الرئيس الصيني

ارسل الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد البحريني رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية. وبحسب صحيفة الايام فقد جاءت تلك البرقية بمناسبة رأس السنة الصينية الجديدة. وعبر ولي العهد البحريني في برقيته عن تهانيه وتمنياته للريس الصيني بموفور الصحة والسعادة ولجمهورية الصين وشعبها الصديق المزيد من التقدم والازدهار. كما أشار في رسالته الي عمق العلاقات الثنائية التي تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية الصين الشعبية وما تشهده من تطور ونماء في كافة المجالات. كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة مماثلة إلى لي كه تشيانغ رئيس مجلس الدولة بجمهورية الصين الشعبية.

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