اعتداء حوثي جديد على السعودية.. وتدخل عاجل من التحالف العربي

أفاد موقع روسيا اليوم مساء يوم الخميس، بأن القوات السعودية اعترضت ودمرت صاروخا بالستيا أطلقه الحوثيون باتجاه خميس مشيط.
وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أمس الأربعاء، أعلن عن وقوع اعتداء إرهابي جبان من الحوثيين استهدف مطار أبها الدولي.
ووفقا لشبكة "العربية"، قال التحالف العربي إن الاعتداء الحوثي الجبان أسفر عن تعرض طائرة مدنية على أرض المطار لحريق ولكن تمت السيطرة عليه.
واعتبر التحالف أن محاولة استهداف مطار أبها وتهديد المسافرين المدنيين بمثابة "جريمة حرب"، مشددا على أنه سيتم محاسبة ميليشيات الحوثي بما يتوافق مع القانون الدولي.
وأكد التحالف أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين من تهديدات الحوثيين .
وشدد التحالف على أنه يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحييد قدرات الحوثي النوعية بما يتوافق مع القانون الدولي.
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